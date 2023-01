Accadde oggi: nel 1839 iniziava l’eruzione del Vesuvio

MeteoWeb

Una imponente eruzione del Vesuvio avvenne 184 anni fa: iniziò il mattino del 1° gennaio 1839 e proseguì fino al 5 dello stesso mese. “Preceduta da modesta attività stromboliana, l’eruzione ebbe inizio con una colata di lava che traboccò dal cratere dirigendosi verso il Colle del Salvatore; nello stesso tempo si sviluppò un’attività esplosiva con emissione di grossi lapilli scuri che ricaddero a Resina (Ercolano) con dimensioni simili a noci,” ricordano gli esperti INGV in un approfondimento pubblicato sul bog INGVvulcani. Il giorno successivo “si ebbe un nuovo parossismo, accompagnato da un intenso degassamento. Si formò una nuova colata di lava che si divise in due rami, uno dei quali si diresse lungo il Fosso Grande verso S. Giorgio a Cremano, mentre l’altro scorse verso Boscotrecase. La pioggia di lapilli dei primi giorni si trasformò in cenere nei giorni successivi, che andò a ricoprire tutto il settore meridionale del vulcano, fino a Sorrento“.

Numerosi curiosi accorsero ad osservare il fenomeno: tra questi molti visitatori stranieri che soggiornavano a Napoli, a quel tempo centro artistico e letterario di grande importanza in Europa.