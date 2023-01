Accoppiarsi con persone più basse salverà il pianeta: l’ultima frontiera ambientalista

MeteoWeb

Le persone più basse salveranno tutti noi, pianeta compreso. Il New York Times ha ospitato sulle proprie pagine un saggio ‘ambientalista’ che sta facendo molto discutere. La teoria espressa parte dal presupposto che essere bassi sia “meglio” per il futuro. L’autrice, Mara Altman, ha scritto il saggio osservando che non solo le persone più basse tendono a vivere più a lungo, ma sono anche fondamentali per conservare cibo e risorse sul nostro pianeta morente.

“I bassi sono anche ambientalisti intrinseci, il che è più cruciale che mai in questo mondo con otto miliardi di persone. Thomas Samaras, che studia l’altezza da 40 anni ed è conosciuto nei circoli ristretti come il padrino di Shrink Think, una filosofia ampiamente sconosciuta che considera piccolo superiore, ha calcolato che se mantenessimo le nostre proporzioni ma fossimo solo il 10% più bassi in America da soli, risparmieremmo 87 milioni di tonnellate di cibo all’anno (per non parlare di trilioni di litri d’acqua, quadrilioni di BTU di energia e milioni di tonnellate di rifiuti)“, ha scritto Altman.

“Le persone basse non solo risparmiano risorse – prosegue l’autrice –, ma man mano che le risorse diventano più scarse a causa della crescente popolazione terrestre e del riscaldamento globale, possono anche essere più adatte per la sopravvivenza a lungo termine“. Ma non solo. Secondo Altman, più gli umani diventeranno bassi, più saremo “in grado per incastrarci nelle astronavi quando saremo costretti a lasciare questo pianeta che abbiamo fatto naufragare“.

“Accoppiatevi con persone più basse”

L’autrice del saggio ha dunque suggerito alle persone di iniziare ad accoppiarsi intenzionalmente con persone più basse per produrre una società più ‘corta’. “Quando ti accoppi con persone più basse, stai potenzialmente salvando il pianeta riducendo i bisogni delle generazioni successive. Abbassare l’altezza minima per i potenziali partner sul tuo profilo di appuntamenti è un passo verso un pianeta più verde“, ha scritto.

Il titolo dell’articolo e l’argomento sono stati ovviamente derisi su Twitter per aver collegato l’altezza al salvataggio del pianeta dal cambiamento climatico. “Qualcuno basso e single sta scrivendo editoriali per il New York Times“, ha ironizzato il proprietario di Babylon Bee Seth Dillon. L’ex giornalista del Washington Post Christopher Ingraham ha scritto: “Pensavo che fosse un post di alta qualità ma no, è un vero editoriale del NYT di oggi“.