Acqua alta a Venezia: oggi doppio sollevamento in poche ore per il Mose

A causa del fenomeno dell’acqua alta, il sistema di paratie mobile, il Mose, è stato attivato 2 volte in poche ore a Venezia. Stanotte le dighe sono state attivate intorno alle 23, e la marea ha raggiunto un massimo di 105 cm alla Bocca di porto del Lido, mentre in città si sono raggiunti i 75 cm a Punta della Salute. Nuovo innalzamento stamani dopo le ore 6, per un picco in mare di 120 cm alle 10:15, secondo le previsioni dell’Ufficio maree del Comune. La marea è sostenuta anche a causa del forte vento di Bora, che al Lido soffia intorno agli 80 km/h.

