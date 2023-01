Addio a Dimitri Gidaspow, padre delle innovative teorie sulla fisica dei flussi multifase

MeteoWeb

Addio a Dimitri Gidaspow, Distinguished Professor dell’Illinois Institute of Technology (IIT) di Chicago. Nella sua lunga carriera, ha portato fondamentali contributi alla fluidodinamica computazionale e in particolare allo studio del comportamento delle miscele multifase (gas-liquido-solido). Le sue innovative teorie sulla fisica dei flussi multifase hanno permesso progressi radicali in molte applicazioni ingegneristiche ma anche nello studio dei processi vulcanici, in particolare nella modellazione numerica dei flussi piroclastici e della loro pericolosità.

L’INGV ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa dello scienziato, sottolineando di essere “onorato e riconoscente di aver potuto beneficiare del suo insegnamento e della sua collaborazione per oltre 25 anni nell’ambito delle proprie ricerche vulcanologiche. L’Istituto esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi dell’IIT“.