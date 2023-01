Addio al filosofo della scienza Joseph Agassi, allievo di Karl Popper

MeteoWeb

Joseph Agassi aveva 95 anni ed era stato allievo di Karl Popper oltre ad aveva sposato la sociologa Judith Buber Agassi, morta nel 2018, nipote del filosofo austriaco Martin Buber Gerusalemme. Il filosofo israeliano, considerato uno dei maggiori filosofi contemporanei della scienza, è morto nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 gennaio nella sua casa di Herzliya, vicino a Tel Aviv.

Agassi viveva a Herzlia, in Israele. La notizia della scomparsa, come riporta l’Adnkronos, è stata pubblicata dal nipote Avner Strauss su Facebook. “Con grande dolore e lacrime, stanotte è morto Yosef Agassi, il mio caro e amato zio filosofo e vero amico da più di cinque decenni. Quattro anni fa, moriva Yehudit Buber Agassi, la sua amata e intima moglie. Una generazione di giganti. Piano piano tutti vanno e io mi unisco agli anziani della famiglia Metti pace sulla tua fronte e stelle sulla guardia dei loro occhi. Possa il loro ricordo essere una benedizione. Amen. Grazie“, scrive Strauss sui social.

Professore emerito all’Università di Tel Aviv, i contributi di Agassi hanno spaziato dalla logica all’analisi del metodo scientifico, dalla metafisica alla politica, con particolare attenzione per i temi della globalizzazione e della democrazia. Allievo di Karl Popper, e come lui fautore del razionalismo critico, Agassi, ha ricoperto incarichi di insegnamento in Gran Bretagna presso la London School of Economics, in Canada alla York University, negli Stati Uniti all’Università dell’Illinois e in quella di Boston, nonché all’Università di Hong Kong. Autore di numerosi libri in inglese ed ebraico, in Italia ha pubblicato: “La filosofia e l’individuo. Come un filosofo della Scienza vede la vita” (Di Renzo Editore, con prefazione di Dario Antiseri, 2005); “Scienza, metodologia e società” (Luiss University Press, 2004); “Dialogo senza fine. Una storia della Scienza dai greci ad Einstein” (Armando Editore, 2000), “La Scienza in divenire. Note a Popper” (Armando Editore, 1997), “Le radici metafisiche delle teorie scientifiche” (Edizioni Borla, 1983).

La vita di Joseph Agassi

Joseph Agassi era nato il 7 maggio 1927 a Gerusalemme, dove frequentò un seminario religioso ebraico. Dopo la guerra scoppiata nel 1948 e la conseguente fondazione dello Stato ebraico, si arruolò come volontario nei paracadutisti israeliani. In seguito studiò fisica all’Università Ebraica di Gerusalemme. Proprio lì incontrò Judith Buber, futura sociologa di fama, figlia della scrittrice tedesca Margarete Buber Neumann. Dopo la laurea Agassi partì per l’Inghilterra dove, alla London School of Economics, discusse una tesi di dottorato di ricerca in filosofia della scienza sotto la supervisione di Popper.

Duranete la sua carriera accademica, iniziata all’Università di Hong Kong, proseguita all’Università di Boston, e conclusasi alle Università di Tel Aviv e York (Canada), Agassi ha formato una generazione d’allievi. Ha pubblicato dozzine di libri e centinaia di articoli.