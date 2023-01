Aereo precipitato in Nepal: ritrovata scatola nera

MeteoWeb

E’ stata ritrovata la scatola nera dell’aereo Yeti Airlines precipitato ieri in Nepal con 72 persone a bordo, tra cui 68 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio: lo riporta l’agenzia di stampa Ani citando un funzionario dell’aeroporto di Kathmandu e spiegando che la scatola nera sarà utile per risalire alle cause del disastro.

Le speranze di trovare superstiti sono ormai “nulle“, ha affermato un funzionario locale nepalese riferendosi alla sciagura aerea avvenuta a Pokhara. “Finora abbiamo raccolto 68 corpi. Stiamo cercando altri quattro corpi. Preghiamo per un miracolo. Ma le speranze di trovare qualcuno vivo sono nulle“, ha detto Tek Bahadur KC, capo del distretto di Taksi, dove l’aereo è precipitato.