Sono ancora senza esito le ricerche dell’aereo da turismo, con il solo pilota a bordo, scomparso sabato 28 gennaio sull’Appennino emiliano, vicino al confine con la Toscana. Sono impegnati operatori di Soccorso Alpino, Aeronautica Militare, Protezione Civile e Vigili del Fuoco.

Oggi sono stati battuti più punti indicati dai radar dell’Aeronautica, sia via terra, con sci d’alpinismo e quad cingolati, sia con gli elicotteri. E’ stata fatta anche una ricerca sul Monte Cantiere (Modena). Si proseguirà anche domani per il controllo di un’area in zona Pievepelago e sarà presente un elicottero della Guardia di Finanza, più squadre a terra.