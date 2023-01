Aereo turismo sparisce dai radar: ricerche sull’Appennino modenese

MeteoWeb

Ricerche in corso tra l’Appennino modenese e quello reggiano di un aereo da turismo di colore bianco scomparso dai radar. A farlo sapere è il Soccorso Alpino in una nota dove si rende noto che delle squadre del “Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sono state attivate nel primo pomeriggio di oggi, dall’Aeronautica Militare per bonificare alcune zone”, appunto dopo la scomparsa del velivolo.

L’areo da turismo, viene anche specificato, è decollato dal Campo volo di Reggio Emilia e ha interrotto le comunicazioni con il centro di controllo del traffico aereo proprio mentre sorvolava la zona montana. Oltre alle squadre territoriali del Soccorso Alpino delle provincie di Reggio Emilia e Modena, sono impegnati nelle ricerche – coordinate dall’RCC dell’Aeronautica Militare – anche i carabinieri, personale del 118 ed i Vigili del Duoco, questi ultimi con l’impiego di un elicottero.