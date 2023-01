Africa, caccia al trofeo: troppo giovani i leoni cacciati

MeteoWeb

La caccia al trofeo è un tema controverso da sempre. La sostenibilità di tale pratica, infatti, risulta inefficace. Soprattutto in un’ottica di conservazione delle specie. Secondo una recente ricerca è necessario aumentare a otto anni la soglia di età minima per i leoni maschi cacciati. Lo studio di modellazione è stato pubblicato su Scientific Reports.

In Africa la caccia al trofeo è ampiamente praticata come strategia di conservazione, tuttavia il suo utilizzo può essere controverso. Sebbene la soglia minima di età per i leoni maschi cacciati sia in genere di sei anni, ricerche precedenti hanno suggerito che i leoni di età compresa tra i quattro e i sette anni sono spesso stimati come più vecchi di quanto non siano in realtà. Inoltre, i leoni sono anche a rischio di bracconaggio e conflitto con i proprietari di bestiame.

I leoni africani e la caccia sostenibile

Andrew Loveridge e colleghi hanno modellato gli impatti del bracconaggio, del conflitto con gli esseri umani e della caccia ai trofei utilizzando una gamma di soglie di età su una popolazione simulata di 500 leoni in 40 branchi, che è stata sviluppata utilizzando i dati di uno studio di 20 anni sui leoni nell’Hwange National Parco, Zimbabwe.

Gli autori hanno scoperto che la caccia ai trofei di maschi più giovani e livelli più elevati di bracconaggio o conflitti hanno portato a un grave calo della popolazione. Hanno anche considerato, però, che limitare la caccia ai maschi più anziani fosse più sostenibile.

In condizioni di bassi livelli di conflitto (con 0,4% di mortalità mensile) e alti livelli di caccia (una quota di 18 leoni all’anno), erano richieste soglie di età minima di almeno 7 o 8 anni per mantenere popolazioni stabili, con una soglia di 8 anni sono i più sostenibili. Questi risultati sono stati replicati quando gli errori di stima dell’invecchiamento del cacciatore sono stati incorporati nelle simulazioni. Le simulazioni che coinvolgono conflitti e una soglia di età per la caccia di 6 anni o più hanno portato a un calo della popolazione di oltre il 30% in 45 anni. Livelli moderati di bracconaggio o conflitto e soglie di età minima per la caccia di 5 anni o più hanno portato al declino della popolazione fino all’estinzione.

Conclusioni

Gli autori concludono che la caccia ai trofei dovrebbe essere limitata ai leoni maschi più anziani. Considerano inoltre che dovrebbe essere adottato un approccio precauzionale quando si stabiliscono le quote di caccia per le popolazioni di grandi carnivori colpite dal bracconaggio e dal conflitto con i proprietari di bestiame.