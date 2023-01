Alfabetizzazione Sismica: l’Osservatorio Vesuviano riapre al pubblico

MeteoWeb

In occasione della Giornata dell’Alfabetizzazione Sismica organizzata il 13 gennaio dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per promuovere la conoscenza dei terremoti, dell’ambiente e dei vulcani, riapre al pubblico la più antica istituzione scientifica al mondo dedicata allo studio dei vulcani, l’Osservatorio Vesuviano, fondato nel 1841 dal Re Ferdinando II di Borbone alle pendici del Vesuvio, vicino Ercolano.

“L’Osservatorio Vesuviano era rimasto chiuso al pubblico per diversi anni perché è una sede antica molto complessa e aveva bisogno di una serie di interventi e lavori per la messa in sicurezza ora per la prima volta dopo tanti anni torna ad accogliere tanti visitatori,” ha spiegato Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio vesuviano di Napoli. “Questa istituzione nasceva con l’obiettivo di studiare i vulcani, il Vesuvio in particolare, con strumentazioni innovative per l’epoca e con l’obiettivo di imparare a prevedere le eruzioni. Oggi è un osservatorio ancora attivo che monitora il Vesuvio h24 ma è anche un luogo che raccoglie una grande quantità di materiali del patrimonio storico culturale e scientifico“.