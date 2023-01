Allagamenti a Baghdad: strade come fiumi in piena | VIDEO

MeteoWeb

Sono passati pochi giorni dalle alluvioni che hanno colpito Baghdad e altre aree dell’Iraq, ma questa mattina la capitale irachena si è risvegliata nuovamente allagata. I residenti si sono ritrovati di nuovo sotto piogge torrenziali e inondazioni dopo solo sei giorni di tregua.

Gli allagamenti stanno interessando più aree di Baghdad, con le strade diventati come fiumi in piena. L’alluvione ha colpito anche altre zone dell’Iraq e le autorità locali sono a lavoro per far fronte ai danni e ai disagi.

“È raro che la capitale, Baghdad, sia esposta a una tale quantità di pioggia“. Lo aveva riferito il portavoce del comune Mohammed Al-Rubaie nel corso del precedente allagamento del 25 dicembre. Il funzionare aveva però precisato che l’intensità della pioggia è raddoppiata negli ultimi due mesi.