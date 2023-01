Allarme bomba su un volo Mosca-Goa: atterraggio d’emergenza

MeteoWeb

Il volo 2401 della compagnia aerea charter Azur Air partito da Mosca e diretto a Goa, in India, è stato costretto ad effettuare un atterraggio d’emergenza nello Stato indiano di Gujarat dopo un allarme bomba a bordo. Lo riferiscono le autorità indiane, scrive la Tass.

I passeggeri sono attualmente in fase di sbarco, ha riferito la fonte della Tass, parlando a condizione di anonimato. La compagnia aerea Azur Air ha confermato le informazioni. “Azur Air ha ricevuto informazioni sulla presunta presenza di una bomba in uno dei suoi aerei in volo verso l’India. La compagnia aerea ha avviato un processo per rispondere a informazioni di questo tipo secondo la procedura stabilita. Con decisione delle autorità aeronautiche dell’India, l’aereo è stato reindirizzato all’aeroporto di Jamnagar e atterrato in sicurezza“.

Nessuno di “coloro che erano a bordo è rimasto ferito. È prevista un’ispezione approfondita dell’aeromobile da parte del servizio di sicurezza aeroportuale. Sulla base dei risultati dell’ispezione, verrà presa una decisione in merito ulteriore operazione del volo verso l’aeroporto di destinazione“, ha detto il servizio stampa della compagnia.