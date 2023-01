Allarme in Australia: sparita capsula radioattiva

MeteoWeb

Ricerche in corso in Australia occidentale dopo la scomparsa di una minuscola capsula contenente una sostanza radioattiva. L’involucro contiene una piccola quantità di cesio-137 radioattivo, che potrebbe causare gravi malattie in caso di contatto: è stato perso tra la città di Newman e la città di Perth a metà gennaio, una distanza di circa 1.400 km. Alla popolazione è stato chiesto di non avvicinarsi alla capsula, in caso di ritrovamento.

La capsula radioattiva smarrita, ricerche in corso in Australia

La capsula è stata smarrita mentre veniva trasportata su un camion tra un sito minerario a Nord di Newman, nella regione di Pilbara, e le parti nord-orientali di Perth tra il 10 e il 16 gennaio. Il cesio-137 è una sostanza comunemente usata nelle operazioni minerarie.

Il Department of Fire and Emergency Services (DFES) ha affermato che la capsula non può essere utilizzata come arma, ma potrebbe causare ustioni da radiazioni e comportare altri rischi a lungo termine, come il cancro.

L’oggetto emette una quantità “moderata” di radiazioni, ha affermato Andrew Robertson, a capo della sanità dello Stato e presidente del Radiological Council. “La nostra preoccupazione è che qualcuno lo raccolga, non sapendo cosa sia,” ha sottolineato. “Potrebbero pensare che sia qualcosa di interessante e tenerlo in casa, in macchina o darlo a qualcuno“.

Il DFES ha rilasciato un’illustrazione dell’oggetto, che misura 6 mm per 8 mm.

I siti in cui è iniziato e terminato il trasporto sono stati perquisiti e sono in corso indagini per individuare il percorso esatto e le fermate effettuate per restringere il campo di ricerca.