Allarme bomba su volo Ryanair: a bordo 150 passeggeri, volo scortato da due caccia F-16 | LIVE

Allarme bomba su un Boeing 738 Ryanair partito dalla Polonia e diretto in Grecia atterrato oggi alle 17:40 (le 16:40 in Italia) all’aeroporto di Atene Eleftherios Venizelos. Come riferisce l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, l’aereo stava effettuando la rotta aerea Katowice–Atene. Secondo le informazioni divulgate, l’aereo sarà controllato a fondo all’aeroporto internazionale di Atene da un’unità degli artificieri della polizia.

L’aereo, che è stato scortato da due caccia F-16 dell’aeronautica militare greca – come da protocollo -, stando a quanto si apprende trasportava più di 150 passeggeri. Secondo quanto riferito dalla polizia greca, l’aereo è atterrato in un’area separata dell’aeroporto, indicata dalle autorità greche, lontano dal resto dei velivoli attualmente presenti presso lo scalo ateniese. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le forze di polizia. Secondo quanto riferito, inizialmente verranno controllati tutti i passeggeri, che sbarcheranno uno per uno e senza i loro bagagli, e successivamente verranno controllati tutte i settori dell’aeromobile e i bagagli caricati a bordo.