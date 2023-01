Allerta freddo in Portogallo, a Lisbona scatta piano d’emergenza

MeteoWeb

E’ allerta freddo nel Portogallo continentale: secondo le previsioni dell’Istituto meteorologico nazionale (IPMA) la fase di freddo anomalo che, pur non essendo un fenomeno estremo, metterà a dura prova i portoghesi che finora hanno avuto un autunno e inverno molto piovosi ma relativamente caldi e umidi, e tali condizioni meteo caratterizzeranno tutta la settimana. L’IPMA ha spiegato che la fase gelida è causata da un anticiclone situato nel Nord Europa, che ha trasportato “una massa d’aria fredda continentale fino alla penisola iberica“. Sono previste temperature minime comprese tra +5ºC e -6ºC.

Lisbona, dove almeno per le prossime 48 ore è in vigore lo stato d’allerta gialla, corre ai ripari: ha preparato un piano per la prevenzione e il ricovero dei senzatetto che normalmente dormono nelle strade del centro cittadino, così come un sistema di vigilanza sui soggetti a rischio, in particolare anziani, anche se hanno una casa.