Allerta Meteo Abruzzo: domani neve fino ai 400 metri

MeteoWeb

Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale un avviso di condizioni meteorologiche avverse: dal primo pomeriggio di domani, venerdì 20 gennaio, e per le successive 24-30 ore, si prevedono nevicate sparse, tendenti a diffuse in serata, al di sopra dei 400-600 metri su Abruzzo, Molise e Lazio meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti su Abruzzo e Molise. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

“Al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi“, il Centro funzionale raccomanda alle Amministrazioni comunali, tra l’altro, di verificare la disponibilità del proprio personale; contattare preventivamente le eventuali ditte convenzionate per lo sgombero neve; verificare la disponibilità e l’efficienza di materiali e mezzi a disposizione delle stesse; mettere in atto ogni altra misura necessaria e prevista nei piani di emergenza/piani neve; verificare possibili situazioni di criticità note; nelle zone di montagna, qualora presenti, verificare adeguate misure di sicurezza degli impianti di risalita; assicurarsi di aver provveduto alla manutenzione di alberature. Diramato, inoltre, un avviso di criticità valanghe, con codice arancione, per le zone Gran Sasso Est, Gran Sasso Ovest, Majella, Parco Nazionale d’Abruzzo e Velino-Sirente. L’avviso in questione riguarda gran parte dei comuni collinari e montuosi della regione.