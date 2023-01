Allerta Meteo Abruzzo: temporali e neve fino a bassa quota

MeteoWeb

“Criticità ordinaria – allerta gialla” per rischio idrogeologico per temporali su tutte le zone di allerta, cioè nell’intera regione, per domani, sabato 21 gennaio. Lo prevede il nuovo bollettino diramato dal Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione dell’Avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso ieri dal Dipartimento nazionale, secondo il quale sul territorio sono previsti temporali e nevicate anche fino ai 200-400 metri.

Il Centro Funzionale invita i Comuni a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi. In caso di “criticità ordinaria – allerta gialla” si possono verificare fenomeni localizzati di erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango, ruscellamenti superficiali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, caduta massi.