Allerta Meteo, l’allarme dell’Aeronautica Militare: “forte maltempo, vento impetuoso e mareggiate”

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha appena emesso un nuovo messaggio di allerta meteo per il maltempo che da oggi, Domenica 8 Gennaio, colpirà l’Italia in modo particolarmente intenso riportando nelle prossime ore a partire dal Nord, e da domani anche al Centro/Sud, condizioni meteorologiche invernali nel nostro Paese.

Nel bollettino si prevedono, dal pomeriggio di oggi, domenica 8 gennaio 2023, e per le successive 12/18 ore, “precipitazioni intense, a prevalente carattere temporalesco su levante ligure e Toscana, in estensione dalla sera anche alla Sardegna centroccidentale“. E poi ancora, dalla serata di oggi, domenica 8 gennaio 2023, e per le successive 12/18 ore, “piogge intense sul Friuli-Venezia Giulia“.

Sempre nel bollettino di fenomeni intensi, si legge che dal pomeriggio di oggi domenica 8 gennaio 2023, e per le successive 24/36 ore, si prevedono “venti di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte su Sardegna e Toscana, in estensione dalle prime ore di domani, lunedì 9 gennaio 2023 anche a Marche, Lazio, Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e dal pomeriggio anche sulla Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte“. Sempre per quanto riguarda i venti, gli esperti meteorologi dell’Aeronautica Militare prevedono dalla serata di oggi, domenica 8 gennaio 2023, e per le successive 12 ore, “vento forte dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, sulle aree costiere del Friuli-Venezia Giulia, con mareggiate lungo le coste esposte“. Infine, si prevedono dal pomeriggio di domani, lunedì 9 gennaio 2023, e per le successive 24 ore, “stato del mare fino a molto agitato su mar Ligure, mare di Sardegna e mar Tirreno“.

