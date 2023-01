Allerta Meteo Calabria: codice arancione a Cosenza

MeteoWeb

Atteso un graduale peggioramento delle condizioni meteo a Cosenza: è stato segnalato dalla Protezione civile regionale al Comune, che ha inviato a Palazzo dei Bruzi un messaggio di allerta meteo di livello arancione che durerà per tutta la giornata di oggi e fino alla 24 di domani, martedì 17 gennaio. L’avviso codice arancione prevede, fino alla mezzanotte di oggi, piogge sparse e temporali isolati che evolveranno, fino alle 24 di domani, in piogge diffuse e temporali sparsi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: