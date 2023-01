Allerta Meteo Campania: criticità arancione prorogata fino al 19 gennaio

MeteoWeb

La Protezione civile della Campania ha prorogato, fino alle ore 9 di giovedì prossimo, l’avviso di allerta meteo attualmente in vigore. Fino alle ore 9 di domani, il livello dell’allerta è arancione su tutta la Campania; dalle ore 9 di domani fino alle ore 9 di giovedì il livello di allerta rimane arancione su piana campana, Napoli, isole del Golfo, e area Vesuviana; penisola sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e Picentini; Tusciano e alto Sele); Piana del Sele e alto e basso Cilento. Sul resto della regione l’allerta sarà gialla. Attese precipitazioni di moderata o forte intensità, venti forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte.

