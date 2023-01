Allerta Meteo Campania: nuova perturbazione, brusco peggioramento

MeteoWeb

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato una nuova allerta meteo di colore arancione con validità a partire dalle ore 12 di domani, venerdì 20 gennaio, e scadenza alle ore 8 di sabato 21 gennaio. L’avviso segue quello attualmente in vigore che terminerà alle ore 9 di domani mattina, ma riguarda una nuova perturbazione che interesserà la regione, causando un repentino peggioramento delle condizioni meteo.

I fenomeni più intensi (vento, temporali e nevicate) saranno localmente molto rilevanti, e si evolveranno lungo la giornata di venerdì, per diminuire di intensità rapidamente, a partire già dalla stessa nottata di venerdì. Si abbasseranno le temperature sull’intero territorio regionale e si verificheranno anche nevicate e gelate. Su tutto il territorio regionale i venti saranno molto forti con raffiche meridionali e in rotazione fino ai quadranti settentrionali. Il mare si presenterà molto agitato o grosso con mareggiate lungo le coste esposte. Sulle zone interne si prevede neve già intorno ai 400 metri, con accumuli al suolo localmente moderati. Per quanto riguarda la sola criticità idrogeologica l’avviso meteo differenzia la fascia costiera, dove il livello di allerta è arancione dalle zone interne, dove il colore di riferimento è il giallo.

