Allerta Meteo Campania: codice giallo prorogato fino a domani per alcune zone

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle 9 di domani mattina il vigente avviso di allerta meteo gialla solo sulle zone 1 e 3 (Piana Campana, Napoli, Isole del Golfo, Area Vesuviana; Penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e Monti Picentini). Permane la criticità idrogeologica anche in assenza di precipitazioni sulla fascia costiera centro-settentrionale. La Protezione Civile ha raccomandato ai sindaci delle aree interessate di mantenere attivi i Coc (Centri Operativi Comunali) e tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni connessi al rischio idrogeologico, in linea con i rispettivi piani di protezione civile tenendo conto che fenomeni come frane e caduta massi, potranno verificarsi anche in assenza di piogge. L’avviso meteo evidenzia comunque, nelle zone 1,3 “precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale“.

