Allerta Meteo, conferme sul violento “Ciclone di Neve” del weekend al Centro/Sud | MAPPE

La cautela è d’obbligo, ma lo scenario è sempre più inquietante ed estremo. L’Italia rischia un evento meteo di portata storica nei prossimi giorni per l’abbondanza della neve in arrivo al Centro/Sud. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici hanno ulteriormente intensificato l’entità del maltempo che colpirà il Paese tra Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 per il transito di un ciclone molto cattivo che secondo l’ultimo run di Gfs sprofonderà addirittura a 985hPa nel basso Tirreno durante la notte tra venerdì e sabato.

Abbiamo però già specificato più volte che in queste situazioni, con l’aria fredda polare marittima, diventa straordinariamente complicato azzardare previsioni dettagliate anche a brevissimo termine. Poche ore fa abbiamo fatto il punto della situazione per domani con molti dubbi e poche certezze.

Figuriamoci quindi se possiamo oggi entrare nel dettaglio di quello che sarà tra tre e quattro giorni. E’ doveroso vivere alla giornata, anche perché di carne al fuoco ce n’è moltissima e avremo tutto il tempo per illustrare i dettagli del Ciclone di Neve del weekend. Intanto possiamo già evidenziarne la traiettoria attualmente prospettata, dalla Sardegna fino al Gargano, come testimoniato da tutti i modelli:

Allerta Meteo, la traiettoria del "Ciclone di Neve" atteso al Sud Italia nel weekend

Anche il preciso e cauto modello tedesco Dwd conferma l’evoluzione più estrema per il Sud Italia, che rischia di vivere un evento di proporzioni storiche per l’abbondanza della neve che cadrebbe fino a quote molto basse soprattutto in Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, ma anche in Sicilia, Molise e Abruzzo.

Non resta che rimanere aggiornati minuto per minuto: daremo costanti aggiornamenti non solo sulla situazione meteo in diretta, ma anche sull'evoluzione attesa per il weekend che a questo punto diventa particolarmente importante.