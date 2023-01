Allerta Meteo, domani nuova ondata di maltempo al Sud. Importante novità per le temperature

MeteoWeb

La situazione meteorologica si stabilizza in queste ore sull’Italia: la perturbazione che ieri ha flagellato il Sud s’è spostata su Grecia e mar Egeo, mentre l’oceano Atlantico continua a sfornare profondi cicloni che si abbattono sulle isole Britanniche e sul nord Europa. Resta disteso lungo i paralleli l’Anticiclone delle Azzorre che influenza il Mediterraneo centro/occidentale determinando ampie schiarite tra penisola Iberica, Maghreb e Italia.

In questo contesto di transizione, attenzione ad un veloce transito perturbato che nella giornata di domani, Giovedì 12 Gennaio, interesserà l’Italia centro/meridionale con piogge e temporali nel basso Tirreno. Il maltempo interesserà prevalentemente il mare aperto, ma già dal mattino lambirà il basso Lazio e le coste della Campania, estendendosi alla Calabria tirrenica, alla Sicilia nord/occidentale, e determinerà piogge anche su Sardegna, Puglia e nel Canale di Sicilia, su Malta.

Nel pomeriggio/sera il maltempo si concentrerà in Calabria e Sicilia, con forti piogge nello Stretto di Messina, nel reggino, nel messinese. L’ondata di maltempo sarà quindi particolarmente localizzata all’estremo Sud, anche se pioverà pure in Puglia, su Bari, nelle Murge e sul Gargano, dove farà ancora freddo. In Calabria e Sicilia, invece, le temperature aumenteranno al punto che la neve cadrà soltanto oltre i 1.600/1.700 metri su Nebrodi, Etna e Aspromonte, sciogliendo rapidamente la neve caduta ieri a quote più basse. Lo scenario invernale di queste ore, verrà quindi sostituito nuovamente da uno più tipicamente autunnale, decisamente anomalo per il periodo.

Il clima rimarrà variabile anche nei giorni successivi, ma con schiarite più ampie e precipitazioni più isolate e limitate. Nel weekend le temperature aumenteranno gradualmente, soprattutto Domenica, in attesa della nuova irruzione fredda in arrivo all'inizio della prossima settimana, di cui parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.