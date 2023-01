Allerta Meteo Emilia-Romagna: neve in arrivo sulle colline di Parma e Piacenza

MeteoWeb

Nuova allerta meteo in Emilia-Romagna. L’avviso, valido per il pomeriggio di oggi e la giornata di domani, è giallo per neve sulle colline di Parma e Piacenza e per criticità costiera sul litorale del Ferrarese. Per la giornata di oggi, martedì 17, “si prevedono condizioni del mare sotto costa che potenzialmente potrebbero generare localizzati fenomeni di ingressione marina sulla costa ferrarese“, si legge nel bollettino diramato da Arpae e Protezione civile regionale. Per la giornata di domani, invece, “non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento, tuttavia non si escludono livelli idrometrici prossimi alla soglia 1 nei bacini del settore centrale della regione“.

