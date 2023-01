Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice giallo per valanghe sull’Appennino Romagnolo

MeteoWeb

Allerta meteo gialla per valanghe, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sull’Appennino Romagnolo: è stata diramata da Arpae e Protezione Civile regionale. In dettaglio, l’allerta dedicata alle alture della Romagna si riferisce, in particolare, al territorio di Bagno di Romagna, Santa Sofia e Verghereto, nel Cesenate e quello di Montecopiolo nel Riminese. Verde il livello di attenzione sull’Appennino Emiliano occidentale e sull’Appennino Emiliano centrale.

