Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice giallo dalla mezzanotte

La Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha comunicato che dalla mezzanotte del 24 gennaio fino al 25 gennaio per la regione è stata disposta l’allerta meteo gialla. Restano sotto controllo i fiumi nelle province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini per il rischio di esondazioni e corsi d’acqua anche nelle province di Bologna, Ravenna che sono soggetti a frane e piene.

Per la giornata di domani, si legge nel bollettino, “a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 1 nei tratti vallivi dei bacini romagnoli.

Nelle zone montane/collinari centro-orientali saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

Nella nottata non si escludono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale in considerazione dello stato di criticità in corso“.

