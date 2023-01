Allerta Meteo Emilia Romagna: attivato il Coc a Ravenna

MeteoWeb

Dalla mezzanotte di oggi a quella di domani è attiva, nel territorio del comune di Ravenna, la 10ª allerta arancione per vento, stato del mare e criticità costiera e gialla per criticità idraulica e idrogeologica, emesse dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. In base a quanto riferito da una nota dell’amministrazione comunale, è previsto un aumento della ventilazione nord-orientale con intensità di burrasca moderata sul settore costiero, che potrà raggiungere valori fino a burrasca forte. Il mare risulterà molto mosso sotto costa e fino ad agitato al largo con altezza dell’onda fino a 4 metri. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che potranno generare fenomeni di dissesto, erosione e ingressione marina.

A seguito delle criticità meteorologiche previste, a Ravenna verrà attivato a partire dalla mezzanotte di oggi, al fine di monitorare la situazione, il Centro operativo comunale (Coc), la struttura di cui si avvale il sindaco in qualità di autorità comunale di Protezione Civile per la direzione e il coordinamento di servizi di soccorso e di assistenza, con lo scopo di avviare le prime azioni di protezione civile e fronteggiare l’emergenza. Da domattina sarà predisposto un monitoraggio su tutto il litorale con squadre di volontari della Protezione Civile e si procederà a verificare le zone più critiche con attento monitoraggio anche dei varchi a mare già a partire dalla giornata di oggi. Il Coc sarà attivo dalla mezzanotte di oggi, in concomitanza con l’allerta, fino a cessata emergenza.

Anche a Rimini diramate allerte arancione e gialla.