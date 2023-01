Altra allerta meteo: continua l’evacuazione a Casamicciola

MeteoWeb

Un’altra giornata di allerta meteo comporta per Casamicciola altre 24 ore di evacuazione per gli abitanti delle zone a rischio idrogeologico come disposto oggi pomeriggio dal commissario prefettizio del comune ischitano. Resteranno, quindi, fino a domani sera a mezzanotte in hotel o presso amici o parenti i 400 abitanti delle zone A4 e D del comune isolano in ottemperanza delle procedure di sicurezza adottate a seguito della alluvione dello scorso novembre.

Sempre a Casamicciola stamattina a mezzogiorno è stata riaperto il tratto della statale 270 chiuso ieri sera dopo l’allarme dato dagli strumenti che monitorano il costone a rischio sovrastante. Con la riapertura, anche se a senso unico alternato, si è risolto il problema del forte rallentamento alla circolazione stradale tra i due versanti dell’isola. Dopo le intense piogge di ieri sul resto dell’isola si segnalano inoltre diversi piccoli smottamenti e a Forio una strada di campagna è stata chiusa a seguito del crollo di un muro a secco.