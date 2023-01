Allerta Meteo, nuovo blitz dell’inverno a febbraio: temperature gelide e neve a bassa quota

MeteoWeb

“Nei prossimi giorni, praticamente per tutta la settimana, freddo senza eccessi, con qualche gelata notturna soprattutto al Nord e temperature pomeridiane in generale nella norma o leggermente al di sopra“: lo ha dichiarato all’Adnkronos il meteorologo Andrea Giuliacci prevedendo anche “piogge e nevicate praticamente assenti“.

Secondo l’esperto sarà “possibile una nuova zampata dell’inverno tra lunedì 6 e martedì 7, con l’irruzione di correnti gelide che potrebbero causare un nuovo diffuso e brusco calo delle temperature, accompagnato da nevicate fino a quote molto basse al Centro-Sud“.

