Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: attese raffiche di bora oltre 100 km/h

MeteoWeb

Allerta meteo codice giallo per la giornata di domani, diffusa dalla dalla Protezione Civile il Friuli Venezia Giulia: una vasta depressione, centrata in prevalenza sull’Italia peninsulare, determina, sull’Italia nordorientale, l’afflusso in quota di aria fredda e umida da Est, mentre nei bassi strati prevalgono correnti da nord-est più secche. Il passaggio di un fronte lunedì mattina determinerà un’intensificazione dei venti a tutte le quote sulla regione.

Nel corso della notte e di mattina sulla costa soffierà Bora forte, specie a Trieste e sul Carso dove le raffiche supereranno i 100 km orari, forse anche 120. Sui monti, oltre i 1500 metri di quota, soffierà vento da Nord-est forte e, in concomitanza con la neve prevista, si avranno condizioni di bufera. Qualche raffica forte sarà possibile anche a quote inferiori. Dal pomeriggio il vento tenderà ad attenuarsi. La quota neve salirà dai 300 m del mattino a 700 metri in giornata.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: