Allerta meteo ancora prorogata: a Casamicciola gli sfollati restano fuori casa

Durerà ancora un giorno l’evacuazione dalle case dei 400 abitanti di Casamicciola che vivono in zone a rischio e che da martedì sono stati evacuati in conseguenze delle allerte meteo. Con l’allerta di livello arancione, in vigore da domattina sino alle 8 di sabato, è scattata una nuova delibera del commissario prefettizio del Comune che stabilisce l’allontanamento dalle case che sorgono nelle zone A4 e D, considerate rischiose dal punto di vista idrogeologico secondo le procedure di sicurezza adottate dopo l’alluvione dello scorso novembre.

Gli sfollati potranno, come per i giorni scorsi, chiedere di soggiornare in hotel oppure sistemarsi autonomamente presso amici o parenti. Deliberata per domani anche la chiusura di tutte le scuole del comune isolano oltre al cimitero ed al campo sportivo.