“Sfilza incessante di fiumi atmosferici” minaccia la California: potenti tempeste in arrivo dal Pacifico

La California si prepara ad affrontare nuovi eventi meteo estremi, con la pioggia che ha iniziato a cadere con intensità nella parte settentrionale dello Stato e nella Bay Area di San Francisco, precedendo una serie di potenti tempeste in arrivo dal Pacifico e aumentando il rischio inondazioni, esondazioni e frane su suoli già saturi dopo giorni di pioggia.

Il National Weather Service ha lanciato un’allerta meteo relativamente ad una “sfilza incessante di fiumi atmosferici” durante la prossima settimana, che produrrà forti piogge e neve di montagna. Le tempeste derivate da fiumi atmosferici sono originate da lunghi pennacchi di umidità che si estendono nel Pacifico e sono in grado di fare registrare quantità enormi di pioggia e neve.

Raffica di tempeste in California, nuova allerta meteo

Il nuovo avviso arriva dopo giorni di pioggia in California, derivanti da altre tempeste del Pacifico. Una serie di recenti sistemi meteo ha generato blackout che hanno colpito migliaia di persone, allagato strade, provocato danni nelle località costiere e causato almeno 6 morti.

La prima delle tempeste più intense dovrebbe arrivare lunedì e il servizio meteo nazionale ha emesso un avviso per inondazioni per un’ampia fascia della California settentrionale e centrale con 15-30 cm di pioggia prevista fino a mercoledì nell’area di Sacramento. Nell’area di Los Angeles è prevista una leggera pioggia per il fine settimana con condizioni tempestose che dovrebbero intensificarsi lunedì con un potenziale fino a 20 cm di pioggia ai piedi delle colline.

Dal 26 dicembre, San Francisco ha ricevuto più di 25 cm di pioggia, mentre Mammoth Mountain, una popolare area sciistica nella Sierra orientale, ha registrato quasi 3 metri di neve, secondo quanto riferito dal National Weather Service.

Le tempeste non saranno sufficienti per porre ufficialmente fine alla siccità in corso in California, ma hanno portato un po’ di sollievo.