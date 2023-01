Allerta Meteo Marche: neve fino a bassa quota in tutta la regione e forte vento

MeteoWeb

Il transito di una depressione richiamerà aria fredda di origine balcanica con precipitazioni nevose fino a quote basse su tutto il territorio delle Marche, un rinforzo di venti nordorientali e mare agitato nei quadranti lungo le coste della regione. Sono le previsioni per le Marche nell’allerta meteo diffusa dal Centro funzionale regionale della Protezione Civile per la giornata di domani, sabato 21 gennaio.

In particolare, sono previste nevicate anche a quote basse (5-10cm tra 200-300 metri, per arrivare a 30-50cm di accumuli sopra i 500 metri), mare molto mosso o agitato con onde da Nord-Est e raffiche nordorientali di vento fino a burrasca.