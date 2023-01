MeteoWeb

L’ondata di maltempo con piogge intense e vento forte che sta interessando il Molise proseguirà anche domani, 18 gennaio.

La Protezione Civile regionale ha diramato oggi un’allerta meteo con criticità ‘gialla’ per possibili nevicate inizialmente a quote superiori ai 1.100-1.300 metri, in calo fino a 600-800 metri nelle zone del medio Molise e in quelle occidentali. Le temperature saranno in diminuzione, i venti da forti a burrasca occidentali e il mare molto mosso.