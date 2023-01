Allerta Meteo Molise: tanta neve e vento sulla regione

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Molise ha diramato un’allerta meteo per rischio idrogeologico e vento sulla provincia di Campobasso e Isernia, per pioggia invece lungo la costa molisana. Attesa la neve a partire già dai 400 metri con accumuli di neve previsti entro la mattinata di sabato 21 gennaio – per la zona di Campobasso – fino a 40 centimetri. Molti di più invece, fino a 70 centimetri, quelli attesi in Alto Molise e sul Matese.

I sindaci dei comuni interessati dalle precipitazioni nevose hanno diramato una nota con la quale invitano i cittadini in viaggio a prestare attenzione e ad utilizzare le auto solo se provviste di gomme da neve o catene a bordo.

Dopo un avvio di stagione segnato da temperature miti e al di sopra della media, nelle prossime ore (a partire da venerdì pomeriggio) sono previsti caratteri climatici marcatamente invernali con temperature minime sotto lo zero.