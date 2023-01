Allerta Meteo in Nuova Zelanda: forti piogge nel Nord, si temono nuove alluvioni

MeteoWeb

Allerta Meteo in Nuova Zelanda, con rischio di nuove alluvioni: Auckland si prepara a una nuova ondata di maltempo, mentre la pioggia assedia la regione settentrionale di Northland, che ha dichiarato lo stato d’emergenza, già in vigore invece per Auckland, dove si sono registrate precipitazioni record.

Venerdì è caduta in un solo giorno la quantità di pioggia che di solito cade durante un’intera estate. Al picco, sono caduti più di 15 cm di pioggia in 3 ore, provocando 4 morti tra inondazioni e frane.