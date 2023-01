Allerta Meteo Piemonte: in arrivo nevicate nel Sud della regione

MeteoWeb

Allerta meteo codice giallo per la neve nel Sud del Piemonte: Arpa regionale prevede, dalla tarda mattinata di domani, nevicate a 300-400 metri nell’Alessandrino e nell’Astigiano, 8-10 cm nel Cuneese mentre le altre zone di pianura della regione non dovrebbero essere interessate dalle precipitazioni. Sulle zone montane e pedemontane comprese tra le Alpi Marittime e le Cozie settentrionali sono attesi fino a 30-40 cm di neve fresca.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: