MeteoWeb

E’ in corso l’attesa ondata di maltempo che nelle prossime ore riporterà l’inverno sull’Italia: imperversano forti piogge al Nord/Est e nelle Regioni tirreniche con nubifragi in atto su Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania, dove molte località hanno già raggiunto i 100mm di pioggia giornaliera. La temperatura, però, è ancora particolarmente mite in tutto il Paese perché risente del flusso caldo pre-frontale rispetto al fronte freddo in arrivo nelle prossime ore. Al Nord, infatti, abbiamo al momento ben +10°C a Milano e Venezia, +11°C a Padova e Treviso, +12°C a Udine e Pordenone, +14°C a Trieste, al Centro spiccano i +15°C di Roma e Firenze, al Sud addirittura +20°C a Barcellona Pozzo di Gotto e Cefalù, +19°C a Palermo, +18°C a Reggio Calabria e Acireale, +17°C a Cagliari, +16°C a Taranto, Lecce e Brindisi.

Il fronte freddo irromperà sull’Italia nel pomeriggio di oggi, dopo il tramonto. Il suo arrivo è molto ben visibile dall’andamento dei venti al suolo, che proprio tra le 16:00 e le 19:00 di oggi ruoteranno un po’ ovunque dall’attuale ponente-libeccio ad un impetuoso e freddo maestrale:

Allerta Meteo, la tempesta di maestrale che spazzerà l'Italia nelle prossime ore

L’avanzata del fronte freddo farà sensibilmente diminuire le temperature in tutto il Paese dopo il tramonto di oggi: sarà il primo vero ruggito dell’inverno, ancora inimmaginabile al momento alla luce delle attuali temperature del Paese. Oltre al freddo, però, avremo anche forte maltempo. Nel pomeriggio-sera di oggi le piogge più intense e i temporali si sposteranno al Sud, colpendo in modo particolarmente intenso il basso Tirreno (Campania, Calabria e Sicilia), oltre a Puglia, Molise e Basilicata. Il calo delle temperature farà inoltre iniziare una bella nevicata sull’Appennino centrale già dalla serata, tra Marche meridionali, Abruzzo e zone interne del Lazio, seppur in questa fase ancora soltanto oltre i 1.500/1.600 metri di altitudine.

Allerta Meteo: domani sarà il giorno più freddo, tanta neve al Centro/Sud

Il giorno più freddo sarà quello di domani, Martedì 10 Gennaio, quando dai Balcani irromperà sull’Italia aria particolarmente fredda che raggiungerà anche l’estremo Sud, compresa la Sicilia. E il maltempo continuerà ad essere particolarmente intenso, soprattutto in mattinata ma non solo, prolungandosi anche nel pomeriggio/sera, come evidenziano le due mappe di seguito:

Sui rilievi cadrà molta neve, che raggiungerà anche quote basse soprattutto tra Molise, Puglia e zone interne di Campania e Basilicata, dove localmente nevicherà fino ai 500 metri di altitudine. Tanta neve anche in Abruzzo oltre i 700/800 metri, e in Calabria oltre gli 800 metri in Sila e oltre i 1.000 metri in Aspromonte. La neve cadrà anche sui rilievi della Sicilia, sempre oltre i 1.000 metri, copiosa tra Nebrodi ed Etna.

Sarà il primo ruggito dell’inverno, a cui ne seguiranno altri, con buona pace dei soliti impazienti che avevano già dato per morta e finita la stagione fredda del nostro Paese. Che invece deve ancora iniziare e, di fatto, inizierà nelle prossime ore. Per seguire la situazione meteo in tempo reale consigliamo come sempre le pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto il territorio nazionale e continentale con focus su ogni dettaglio del monitoraggio atmosferico: