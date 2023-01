Allerta Meteo Protezione Civile, piogge e vento forte al Centro-Sud: allarme arancione in una regione

MeteoWeb

La perturbazione atlantica che sta interessando la penisola italiana causerà ancora, nelle prossime ore, piogge sparse soprattutto sulle regioni centro-meridionali, accompagnate da un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali, in rotazione domani, specie al Centro-Sud, da quelli settentrionali, con mari fino ad agitati o molto agitati. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalle prime ore di domani, martedì 10 gennaio, il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali su Valle d’Aosta, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, in estensione alla Basilicata. La ventilazione interesserà in particolar modo i settori costieri, con mareggiate lungo le coste esposte.

È inoltre previsto il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, specie sui settori tirrenici, in rapida estensione alla Sicilia settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Domani allerta arancione sui settori tirrenici centro-settentrionali della Calabria e allerta gialla sui restanti settori della Calabria, sul Molise e parte dell’Umbria, sui settori costieri della Campania e su quelli settentrionali della Sicilia.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 9 gennaio 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Campania meridionale, Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, Alpi del Piemonte, settori costieri di Triveneto ed Emilia Romagna, sul resto del Centro-Sud, ad eccezione della Toscana, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Umbria meridionale, settori interni di Lazio, resto di Campania, Basilicata e Calabria e sulla Sicilia nord-orientale.

Nevicate: al di sopra di 1000-1200 m sui settori alpini di Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, con apporti al suolo generalmente moderati; inizialmente al di sopra dei 1300-1500 m, in calo fino ai 1000-1200 m, sull’Appennino centro-meridionale, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale e sensibile diminuzione i valori serali al Centro-Nord.

Venti: forti, con rinforzi di burrasca da sud-ovest, in generale rotazione da nord-ovest, sulle regioni centro-meridionali e sulla Liguria, con rinforzi di burrasca forte sulla Sardegna; tendenti a localmente forti dai quadranti settentrionali sull’alto versante adriatico, con raffiche di burrasca sul Triestino; forti nord-occidentali sull’arco alpino, con raffiche di Favonio nelle valli.

Mari: agitati tutti i bacini occidentali, tendenti a molto agitati il Tirreno centro-meridionale e il Mar di Sardegna; molto mossi i restanti bacini.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 10 gennaio 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Abruzzo, Molise e sul resto del Meridione, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sui settori adriatici di Molise e Puglia, sul resto della Calabria e della Sicilia settentrionale.

Nevicate: al di sopra di 1000-1200 m sull’Appennino centro-meridionale e sui rilievi della Sicilia, con apporti al suolo deboli, fino a moderati su Calabria e Sicilia settentrionale; al di sopra dei 700-900 m su Valle d’Aosta, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale diminuzione nei valori minimi, anche sensibile o localmente marcata al Centro-Nord; massime in sensibile calo al Sud.

Venti: da forti a burrasca nord-occidentali su Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia e localmente sui restanti settori tirrenici ed adriatici del Centro-Sud; localmente forti nord-occidentali sul resto del Centro-Sud, su Liguria e sui settori alpini, con locale Favonio nelle valli; venti in generale attenuazione pomeridiana sulle regioni centro-settentrionali.

Mari: agitati i bacini centro-meridionali e localmente molto agitati il Tirreno meridionale, il Mare e Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia, con possibili mareggiate; localmente molto mossi i bacini settentrionali.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’11 gennaio 2023

Precipitazioni: nel pomeriggio isolate o sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Valle d’Aosta, settori montuosi del Triveneto, su Toscana settentrionale ed Appennino Emiliano, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 700-900 m sui settori alpini ed appenninici interessati dalle precipitazioni.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale ulteriore diminuzione nei valori minimi, anche sensibile al Centro-Nord.

Venti: localmente forti nord-occidentali al Meridione, con residue raffiche di burrasca su Puglia e sui settori ionici, in generale attenuazione nel pomeriggio.

Mari: inizialmente agitati lo Ionio e l’Adriatico meridionale, con moto ondoso in attenuazione pomeridiana; localmente molto mossi i restanti bacini centro-meridionali ed il Mar Ligure.

