Allerta Meteo Sardegna: isola sferzata da pioggia, neve, vento e mareggiate

Dalle 3 sino alle 15 di domani, venerdì 20 gennaio, i settori occidentale e meridionale della Sardegna saranno interessati da venti di burrasca, inizialmente da Sud-Ovest in rotazione da Nord-Ovest, con raffiche sino a tempesta. Sono possibili mareggiate sulle coste esposte. Dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, venerdì 20 gennaio, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio idraulico, idrogeologico e neve, anche su Cagliari.

Dalla mezzanotte e sino alle 9 di sabato prossimo, 21 gennaio sono attese precipitazioni con cumulati moderati, anche a carattere di rovescio o temporale, che assumeranno carattere nevoso sopra i 500 metri di quota. Nel corso della notte e sino alla mattinata di sabato 21 gennaio, sarà possibile la formazione di ghiaccio sulle strade.