MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diffuso un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) per rischio idraulico in Gallura. L’avviso è valido da oggi pomeriggio e per tutta la giornata di domani, domenica 29 gennaio.

Sono attese piogge nel Nord-Est della Sardegna, dove sopra i 900 metri potrebbe nevicare. Sono possibili gelate nelle prime ore di domani. Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione, mentre quelle massime potrebbero subire un leggero aumento.