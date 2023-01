Allerta Meteo Sardegna: tornano pioggia e neve abbondante

MeteoWeb

La Protezione civile regionale della Sardegna ha diramato un’allerta meteo per neve, valida dalle 18 di oggi fino alla stessa ora di domani, mercoledì 25 gennaio. Diffusa anche un’allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idraulico che riguarda la Gallura, valida dalle 14 di oggi fino alle 23:59 di domani.

Dalla serata di oggi e per buona parte della giornata di domani la Sardegna sarà infatti interessata da piogge sparse, anche a carattere di rovescio e temporale. Sono possibili nevicate sopra quota 900 metri, con accumuli al suolo superiori ai 40 cm in alcune zone, a causa delle masse di origine polare che da giorni stazionano sul Mediterraneo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: