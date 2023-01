Allerta Meteo Toscana: domani giornata all’insegna di pioggia, vento e mareggiate

MeteoWeb

La Sala operativa protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido a partire dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, martedì 17 gennaio. Esteso anche il codice giallo per vento e mareggiate, che sarà in vigore fino alla mezzanotte di domani.

Una perturbazione nord atlantica transiterà tra il pomeriggio di oggi, lunedì 16 gennaio e domani, martedì 17 gennaio, con piogge e rovesci sparsi. Venti forti occidentali e mare molto mosso o agitato. Dal pomeriggio di oggi e per l’intera giornata di domani, martedì, piogge e temporali interesseranno gradualmente tutta la regione, a partire dai settori di nord ovest. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o locale temporale, con possibili colpi di vento e grandinate. Sull’Appennino possibili nevicate a partire dagli 800-900 metri.

In particolare oggi si registreranno forti raffiche di Libeccio sull’Arcipelago a nord di Capraia, sui crinali Appenninici e sulla costa a nord di Piombino. Domani, martedì, raffiche sulla costa centro-settentrionale, sull’Arcipelago a nord dell’Elba e aree sottovento dell’Appennino; rinforzo dei venti di Libeccio a sud dell’Elba con forti raffiche sulla costa meridionale e sui rilievi grossetani e senesi. Il mare, agitato, mosso o molto mosso, oggi inizialmente e soprattutto a nord e, nella giornata di domani, anche a sud dell’Elba.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: