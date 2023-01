Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento e mareggiate, possibili nevicate

MeteoWeb

Una perturbazione atlantica raggiungerà la Toscana nelle prossime ore. Al suo seguito è previsto l’afflusso di aria fredda di origine polare marittima. Per tale motivo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo codice giallo per rischio vento e mareggiate per domani 16 gennaio, dalle 9 fino alla mezzanotte, sulla costa a Nord di Piombino e sull’Arcipelago.

Codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, a partire dalle 15 di domani lunedì16 gennaio fino alla mezzanotte nel Nord della Toscana. Possibile anche neve in Appennino.

Già dal pomeriggio di oggi sono previste precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio in particolare sulle zone settentrionali prossime ai rilievi. Domani precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio, più frequenti sulle zone settentrionali. Si segnala in particolare che le precipitazioni in Appennino potranno assumere carattere nevoso oltre i 1000-1200 metri.