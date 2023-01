Allerta Meteo Toscana: codice giallo per piogge, mareggiate e neve

MeteoWeb

Proseguono gli effetti della perturbazione nord atlantica che sta attraversando anche la Toscana in queste ore. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo codice giallo per neve che interesserà tutte le zone appenniniche e quelle centro meridionali con validità dalla mezzanotte e fino alle 20 di domani. Inoltre ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore relativo a tutta la regione fino a tutta la giornata di mercoledì, quello per mareggiate lungo la costa centro-settentrionale e isole fino alle 15 e quello per vento lungo tutta la costa e isole fino alle 13 di domani.

