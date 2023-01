MeteoWeb

Sul nord-ovest della Toscana, in particolare sui rilievi, sono previste nella giornata di domani, domenica 8 gennaio, dal pomeriggio e in serata, piogge in intensificazione, fino a divenire localmente forti e insistenti.

Per questo, la Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico valido dalle ore 16 alla mezzanotte di domenica.