Allerta Meteo Toscana: codice giallo per neve in tutta la regione

La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo codice giallo per neve estesa a tutta la regione per tutta la giornata di domani, giovedì 19 gennaio. Previste nevicate a quote collinari inizialmente più probabili sulle zone occidentali, poi su quelle orientali dal pomeriggio, con accumuli fino a 5-10 cm, localmente superiori. Sulle zone interne orientali (provincia di Arezzo e marginalmente Firenze e Siena) le nevicate potrebbero protrarsi fino a sera. Sempre per domani possibilità di forti rovesci o brevi temporali su gran parte della regione.

