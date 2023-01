Allerta Meteo Trentino: prevista neve anche a quote basse

MeteoWeb

Al pomeriggio-sera di oggi e dal pomeriggio-sera di domani alla notte di mercoledì sono attesi due passaggi perturbati che porteranno precipitazioni diffuse e neve a quote basse in Trentino: è l’aggiornamento fornito da MeteoTrentino.

Al pomeriggio sera di oggi, a cominciare da ovest, si prevedono dunque deboli nevicate oltre 500 metri circa e localmente anche a quote inferiori. Sono attesi mediamente 5 – 10 centimetri o più di neve oltre i 700 metri circa e quantitativi generalmente inferiori a quote inferiori. Durante la prossima notte e domani mattina c’è una bassa probabilità di precipitazioni.

Tra domani pomeriggio e mercoledì mattina si attendono invece precipitazioni deboli o al più moderate diffuse e nevose anche in Valsugana e probabilmente anche in Valle dell’Adige. Sono attesi mediamente 5 – 10 centimetri o più di neve con i quantitativi maggiori a quote elevate e sui settori meridionali.

In seguito e fino a domenica si prevede l’arrivo di freddi venti settentrionali, a tratti forti, con temperature sotto la media; non è esclusa la possibilità di deboli o debolissime nevicate anche a quote basse.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: