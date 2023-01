Allerta Meteo Umbria: neve per i prossimi giorni

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Umbria per rischio neve fino alla giornata di sabato 21 gennaio. Ad emettere il bollettino meteo è il Centro funzionale della Protezione Civile regionale che indica, a partire dalla notte di venerdì, le zone dell’alto Tevere, dell’Eugubino, del Folignate-Assisano e quelle a ridosso della fascia appenninica, come le più esposte ai fenomeni nevosi, che si attendono abbondanti sui rilievi.

Nella giornata di sabato 21, è attesa la neve in tutta la regione, anche nelle aree occidentali – Trasimeno e Orvietano – anche a quote basse. Gli accumuli più significativi si registreranno a partire dai 600-800 metri. Temperature in diminuzione.